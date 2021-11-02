الفنان حسام الرسام يبكي وينحني ويعتذر من الجمهور في مهرجان بابل الدولي

بغداد - ياسين صفوان - شارك مساء أمس الفنان حسام الرسام في حفل الختام في مهرجان بابل الدولي حيث أحيا حفلاً غنائياً إلى جانب الفنانة شذى حسون والفنان علي جاسم. وكان للجمهور المشارك في هذه الأمسية دوراً كبيراً في إنجاحها وجعلها من الأفضل على الإطلاق، خصوصاً بعد تفاعله الكبير مع الفنان حسام الرسام.

ووصف الجمهور الفنان حسام الرسام بالمبدع الذي وصل صوته وأغنياته إلى كل قلبٍ عراقي، وأضاف على هذا المهرجان الدولي الهوية العراقية بكل سماتها وأصالتها.

واللافت أنه عند اعتلائه المسرح انحنى على ركبتيه أمام الجمهور لعدة دقائق وسط هتافات وتصفيق، وهذه الخطوة قام بها اعتذراً على أغنيته لتحالف العزم بحسب مدوّنين. ومع استمرار الجمهور بالهتاف والدعم صارخين "هلا بيك هلا"، انهمرت دموع الفنان حسام الرسام أمام الآلاف متأثراً بالحب الذي لمسه من الحاضرين جميعاً.

ولم يتمكن من تمالك دموعه وتأثره عندما توجهت فتاة صغيرة إلى المسرح لتقدم له علم العراق الذي لفّه على عنقه بكل فخر.