عبد الواحد تُثمن جهود التظاهرات وتوجه رسالة لـ'المشككين' بها

بغداد - ياسين صفوان - أكدت المرشحة الفائزة عن حركة الجيل الجديد سرور عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، انه "من يعتقد ان ضغط الشارع لا يؤثر فهو مخطىء في اشارة الى التظاهرات والاعتصامات.

وقالت عبد الواحد في تغريدة على منصة تويتر تابعتها الخليج 365، "بعد تظاهرات طلبة السادس.. وزارة التعليم وعبر مركز القبول قبلت ٤٤٦٩ طالباً وبهذا تم دخول جميع الطلبة للجامعات والمعاهد في الاقليم".

واضافت انه "من يعتقد ان ضغط الشارع لا يؤثر فهو مخطىء، باستمرار التظاهرات والاعتصامات ستضطر الحكومة للاستجابة".