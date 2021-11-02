ضبط حاويتين محملة بدراجات نارية مخالفة في ام قصر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط حاويتين محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي.

وذكر إعلام الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه بناءً على معلومة وردت من جهاز المخابرات الوطني، تم ضبط حاويتين محملة بدراجات نارية مستعملة مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي، لافتا إلى إن العملية تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك".



وأضاف البيان، إنه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

