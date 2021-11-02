انت الان تتابع خبر توجيه أمني جديد بشأن إحدى الشركات النفطية في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدر قائد شرطة ميسان، اللواء حسن السراي، اليوم الثلاثاء، توجيها للقوات الأمنية بشأن شركة بتروجاينا الصينية.
وقال مصدر أمني لـ الخليج 365: إن "قائد شرطة ميسان وجه بتوفير قوة امنية اضافية لشركة بتروجاينا الصينية في المحافظة".
وأضاف المصدر، إن "طلب القوات الأضافية جاء لحماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها".
وأضاف المصدر، إن "طلب القوات الأضافية جاء لحماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها".