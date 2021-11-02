توجيه أمني جديد بشأن إحدى الشركات النفطية في ميسان

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365: إن "قائد شرطة ميسان وجه بتوفير قوة امنية اضافية لشركة بتروجاينا الصينية في المحافظة".

وأضاف المصدر، إن "طلب القوات الأضافية جاء لحماية الحقول النفطية والكوادر العاملة في داخل الشركة وخارجها".

