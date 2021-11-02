لهذا السبب.. اشقاء يقتلون والدهم بالاتفاق مع ابن عمهم في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جريمة قتل غامضة لاحد التجار في محافظة البصرة.

خلية الاعلام الأمني قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمهنية عالية وعمل استخباري مكثف، تستمر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في اداء واجباتها، حيث تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لتاجر ادوات ثقيلة في محافظ البصرة".

واضاف البيان ان "عملية الكشف عن هذه الجريمة جاءت بعد أن تمت أحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التي بدورها كثفت من جهدها الاستخباري والتعمق بالتحقيق مع متهم على ذمة هذه القضية والذي كان ينكر علاقته بها، حيث أسفرت هذه التحقيقات عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه ولدوافع مادية من أجل الميراث بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهم داخل محله، حيث تم التوصل الى المتهمين وتم القبض عليهم و اعترفوا صراحة عن تنفيذهم للجريمة التي كانت مطابقاً لاعترافاتهم".