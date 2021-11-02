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مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي لا علاقة له باعتقال المتهم صباح الكناني قبل أيام في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد علاقة بين استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وتعيين حميد الشطري بدلاً عنه بقضية اعتقال الجهاز لصباح الكناني في بغداد".

 

وأضاف المصدر أن "ما يشاع بشأن استبدال الاسدي وصدور مذكرة اعتقال عار عن الصحة"، مؤكداً أن "التحقيق جار مع الكناني".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت انباءً تفيد بأن تكليف حميد الشطري رئيساً لجهاز الامن الوطني بدلاً من عبد الغني الاسدي جاء بعد قيام الأخير باعتقال صباح الكناني.

يشار الى أن جهاز الأمن الوطني أعلن، قبل أيام، عن اعتقال رئيس احدى منظمات المجتمع المدني صباح الكناني في بغداد بتهمة الابتزاز.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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