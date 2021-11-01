أولمبي العراق يحظى بحفاوة استقبال كبيرة بعد عودته من المنامة

حظى المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم الاثنين، بحفاوة استقبال كبيرة بعد عودته من المنامة متصدراً لمجموعته ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.



وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "النائب الأول لرئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، علي جبار وعضو الاتحاد أحمد عودة، استقبلا وفد منتخبنا الأولمبيّ في مطار بغداد الدوليّ أثناء وصوله مساء اليوم الاثنين قادماً من العاصمة البحرينية المنامة، بعد حجزه بطاقة التأهل الرسميّة لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً".



وأشادَ نائب رئيسُ الاتحاد "بالمستوى المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الأولمبيّ في التصفياتِ الآسيويّة والتأهل للنهائيات عن جدارةٍ واستحقاق"، مؤكداً أن "هذا المنتخب سيحظى بدعمٌ كبيرٌ في الفترة المقبلة، وذلك للمنافسة على البطولات القارية، والدخول بقوة لخطف أحدى بطاقات التأهل ألى أولمبياد باريس 2024".

