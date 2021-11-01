حديث 'مثير' للأمين العام للأمم المتحدة بشأن 'تغير المناخ'

وأضاف أن "إدماننا للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى حافة الهاوية. نواجه خيارا صارما: إما أن نوقفه أو يوقفنا. لقد حان الوقت لنقول: كفى".

وتابع: "يكفي إساءة للتنوع البيولوجي، يكفي قتل أنفسنا بالكربون، يكفي معاملة الطبيعة مثل المرحاض... إننا نحفر قبورنا بأنفسنا".



وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون افتتح اليوم الاثنين مؤتمر "كوب 26" التاريخي حول المناخ بتحذير قادة العالم من أنهم سيواجهون حكما قاسيا من الأجيال القادمة في حال لم يتحركوا بشكل حازم.

وقال في خطابه الافتتاحي: "غضب ونفاد صبر العالم لن يكون من الممكن احتواؤه إلا إذا جعلنا هذا المؤتمر اللحظة التي ننتقل فيها إلى الجد بشأن التغير المناخي، وهذا يشمل الفحم والسيارات والمال والأشجار".