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الانواء الجوية: طقس غائم وفرصة لتساقط الامطار

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بغداد - ياسين صفوان - وتوقعت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، "إنخفاض درجات الحرارة وطقس غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر وأحيانا أمطار رعدية".

كما أوضحت الهيئة "كميات الترسبات المائية الساقطة على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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