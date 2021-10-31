انت الان تتابع خبر الانواء الجوية: طقس غائم وفرصة لتساقط الامطار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوقعت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، "إنخفاض درجات الحرارة وطقس غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر وأحيانا أمطار رعدية".

كما أوضحت الهيئة "كميات الترسبات المائية الساقطة على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل".

