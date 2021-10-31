انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.
بغداد - بورصة الكفاح
147,800
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
————————————————
البصرة - بورصة
147,850
———————————
اربيل- بورصة
148,000
———————————-
الموصل - بورصة
148,000
———————————-
النجف - بورصة
147,800
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
————————————————
البصرة - بورصة
147,850
———————————
اربيل- بورصة
148,000
———————————-
الموصل - بورصة
148,000
———————————-
النجف - بورصة
147,850