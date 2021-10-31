اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.