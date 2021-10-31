الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.
بغداد - بورصة الكفاح
147,800
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,250
بيع
148,250
————————————————
البصرة - بورصة
147,850
———————————
اربيل- بورصة
148,000
———————————-
الموصل - بورصة
148,000
———————————-

النجف - بورصة
147,850

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا