اليوم.. الاولمبي يواجه البحرين سعياً لحسم التأهل إلى النهائيات الآسيوية

يواجه منتخبنا الأولمبي بكرة القدم نظيره البحريني صاحب الأرض والضيافة، مساء اليوم على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة (المحرق) في العاصمة المنامة، لحسم صدارة المجموعة الثالثة وخطف بطاقة التأهل الى كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستحتضنها أوزبكستان في العام المقبل 2022.

كتيبة المدرب سوكوب ستدخل المباراة بمعنويات عالية، رافعة شعار الفوز لا غير إذا ما أرادت الوصول الى الاستحقاق القاري المقبل، كما ان الخروج بنتيجة التعادل بأي هدف سيصب ايضا في مصلحة اسود الرافدين بسبب فارق الاهداف على الرغم من تساوي النقاط بين المنتخبين العراقي والبحريني بواقع ثلاث نقاط لكل منهما وان هاجس التأهل سيدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم للظفر بالمقعد الاول عن هذه المجموعة بعيدا عن حسابات التأهل الأخرى التي قد تضع صاحب المركز الثاني في مواقف محرجة.

وقد اعد الجهاز التدريبي لمنتخبنا العدة جيداً لمواجهة البحرين المرتقبة وقام طاقمه الفني المساعد بتحليل المنافس بشكل مكثف بغية التعرف على نقاط الضعف والقوة واعتماد التكتيك الأنسب الذي يؤمن له نقاط اللقاء لعباً واداءً، لاسيما ان صفوف اولمبينا مكتملة، ولا توجد اي إصابات، وهم في أتم الجاهزية البدنية، وقد استفاد لاعبونا أيضا من فترة الراحة الجيدة التي أعقبت مباراة المالديف التي حسمها فريقنا برباعية نظيفة.

بدوره، يعول مدرب البحرين إسماعيل كرامي، على عناصر الخبرة التي خاضت نهائيات كاس آسيا التي أقيمت في تايلاند من العام 2020 على غرار الحارس عمار احمد وسيد محمد، وعلي فواز ومحمد عبد القيوم، وعباس العصفور على الرغم من إصابة لاعبين مؤثرين في التشكيل هما احمد الشروقي وحسن عيسى اللذان تم استبعادهما قبل بدء مباريات التصفيات لكنه بات مطالبا بالتأهل أولا او في المركز الثاني على اقل تقدير وبانتظار ما تسفر عنه بقية نتائج المنتخبات في المجاميع الاخرى.

وبعد انسحاب منتخب أفغانستان من المسابقة القارية، أصبحت معادلة تأهل بقية المنتخبات الى نهائيات البطولة الاسيوية مربكة لاسيما لأصحاب المراكز الثانية بسبب تفاوت عدد المنتخبات في المجموعة الواحدة إذ تضم بعض المجموعات منتخبين فقط في حين هناك مجموعات تضم 3 منتخبات وأخرى 4 منتخبات، وبحسب نظام التصفيات يتأهل أول كل مجموعة في حين يدخل أصحاب المركز الثاني في عملية تفاضل بينهم لاختيار أفضل 4 منتخبات فقط للتأهل للنهائيات.