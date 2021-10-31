بسبب الأحداث الاخيرة.. الهجرة تحصي الاسر النازحة من قضاء المقدادية

بغداد - ياسين صفوان - أحصت وزارة الهجرة والمهجرين، 227 أسرة نازحة من قضاء المقدادية بسبب الأحداث الاخيرة التي حصلت في محافظة ديالى.

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤخرا عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في ديالى، بينما اكد محافظ ديالى مثنى التميمي استقرار الوضع الأمني في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة علي عباس جهاكير للصحيفة الرسمية إن "الوزارة سجلت من خلال مكاتبها في محافظة ديالى نزوح نحو 227 أسرة من قضاء المقدادية خلال اليومين الماضيين، جراء الحادث الاجرامي الذي حصل مؤخرا من قبل عصابات داعش الارهابية".

واكد أن "الوزارة قررت شمول النازحين بمنحة الطوارئ، حيث تم توزيعها بشكل عاجل من اجل دعمهم ماديا، وهناك متابعة لأوضاعهم عن كثب من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية ومستشار الأمن القومي ورئيس اركان الجيش، فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة".

واوضح جهاكير أنه "سيتم التعامل مع الأسر التي نزحت بشكل مفاجئ من خلال ملف خاص، اذ إن تسجيلها ضمن ملفات النزوح الدائمية او المؤقتة مرهون بالأوضاع الأمنية التي دارت بمناطق سكناها"، نافيا في الوقت ذاته "وجود مناطق اخرى شهدت موجات نزوح في ديالى او غيرها من مناطق المحافظة".