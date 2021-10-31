العمل تعلن استكمال الاجراءات الفنية والمالية لإطلاق رواتب الحماية

بغداد - ياسين صفوان - استكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات الفنية والمالية لإطلاق رواتب الحماية لشهر تشرين الثاني خلال الاسبوع الحالي.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد للصحيفة الرسمية إن "الهيئة استكملت جميع الاجراءات الفنية والمالية لإطلاق الدفعة ما قبل الاخيرة من العام الجاري 2021 لرواتب الحماية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني"، لافتة الى ان "الهيئة مستمرة بإضافة الابناء الجدد الى الاسر المستفيدة من الاعانة وان الحد الاعلى للإضافة هو اربعة افراد وما يزيد عن ذلك لا يمكن اضافتهم وهذا حسب قانون الحماية، فضلا عن ان القانون يسمح بانتقال مبلغ الاعانة من الزوج المتوفى الى زوجته او الى ابنائه شرط توفر احكام قانون الحماية اي ضمن الفئات المنصوص عليها في القانون، التي تستحق الاعانة".

واضافت ان "الاستمرار في منح الاعانة للأبناء المستمرين بالدراسة سيكون على نوعين الاول اذا كان الولد يتيماً فان الاعانة تستمر لغاية انهاء دراسته الجامعية، اما اذا كان غير يتيم فالإعانة تستمر لغاية انهائه الدراسة الاعدادية، منوهة بأن "عمل هيئة الحماية ينطلق من مبدأ انساني فهي تدعم وتعيل ملايين الاسر الفقيرة والمتعففة والمحتاجة وهي تمثل العمود الفقري لإجراءات الحد من الفقر والبطالة".