انت الان تتابع خبر نائب رئيس برشلونة: تشافي ليس المرشح الوحيد لخلافة كومان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال يوستي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": ”السكرتير التقني يعمل منذ أيام للبحث عن أفضل حل ممكن، هناك عدة مرشحين وتشافي واحد منهم، فرض وقت معين لتعيين مدرب جديد يضيف مزيدا من الضغوطات ويعقد المفاوضات".ونشر فريق السد القطري الذي يدربه تشافي هيرنانديز، بيانا أكد من خلاله استمرار المدرب في منصبه حتى نهاية عقده صيف 2023، لكن أحمد الأنصاري، مدير التواصل في الفريق القطري، أكد أن برشلونة لم يقدم أي عرض على الطاولة وطالب الفريق الإسباني بالجلوس على طاولة المفاوضات إن رغب في التعاقد مع لاعبه السابق لخلافة رونالد كومان.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن برشلونة يرغب في أن يتفاوض تشافي هيرنانديز مباشرة مع إدارة السد القطري لرحيله للتوقيع مع برشلونة دون أن يدفع الفريق مبلغا ماليا.



من جهة أخرى، تحدث نائب رئيس برشلونة عن التعادل مع ديبورتيفو ألافيس، وعمل المدرب المؤقت سيرجي بارخوان وإشراك لاعبي "لا ماسيا" في الفريق الأول، قائلا: "كل اللقاءات مقعدة أو يمكن أن تكون معقدة، علينا أن نكون أكثر حدة ونفوز قبل الذهاب لكييف لمواجهة دينامو كييف في دوري الأبطال".

وأضاف متحدثا عن المدرب المؤقت:"هو ابن الفريق يعرف اللاعبين وخطة 4-3-3 وضع بعض لمسات من وصفته لتقويم الفريق".

وفقد برشلونة نقطتين جديدتين في الدوري الإسباني ويحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر غريمه التقليدي ريال مدريد بعد 12 جولة لكن الغريمين يملك كل منهما لقاء مؤجلا.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "آس"، أن مشاركة الثنائي سيرجيو أغويرو وجيرارد بيكيه في مباراة برشلونة ضد دينامو كييف، بدوري أبطال أوروبا، محل شك.

وتعرض أغويرو وبيكيه لإصابة في مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

ووفقا للصحيفة، فإن وجود بيكيه في مباراة برشلونة وكييف محل شك، ولن يشارك إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة في نوفمبر الجاري.

وانسحب المدافع الكتالوني من الملعب بعلامات ألم واضحة في ساقه اليمنى، وهي الإصابة ذاتها التي أصيب بها العام الماضي وأجبرته على الخروج لمدة أربعة أشهر.

