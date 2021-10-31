تصدي الموسم.. حارس أرسنال ينقذ الكرة بأعجوبة أمام الليستر (فيديو)

وفي الدقيقة 42، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم أرسنال بهدفين دون رد، تحصل ليستر على ركلة خطأ حرة على مشارف منطقة جزاء "الغانرز"، نفذها جيمس ماديسون بشكل مثالي، حيث تجاوزت الكرة حائط الصد لتتجه إلى الزاوية البعيدة عن الحارس رامسديل، لكن الأخير رفض دخولها إلى شباكه، وصدها بشكل بارع ورائع، حيث قام بقفزة مذهلة ليضرب الكرة بيده لتلامس العارضة وتذهب بعيدا عن المرمى.وأشاد الحارس الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد ومنتخب الدنمارك، بيتر شمايكل، بتصدي رامسديل بهذا الشكل للكرة الصعبة، وكتب في تدوينة على حسابه في موقع "تويتر": "أفضل إنقاذ رأيته منذ سنوات من آرون رامسديل".

وفاز أرسنال بالمباراة بهدفين دون رد، ليرتقي للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة في المركز العاشر.