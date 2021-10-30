انت الان تتابع خبر ريال مدريد يهزم إلتشي ويتصدر الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورفع ريال مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 24 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق الأهداف من ريال سوسييداد.

وسجل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفي الفريق في الدقيقتين (22 و73)، بينما وقع المهاجم الإسباني بيري ميلا على هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء.



وأكمل إلتشي المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه راؤول غوتيريز في الدقيقة 64 لتلقيه بطاقتين صفراوين.