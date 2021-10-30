وفاة مهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

وقالت لجنة حدود الدولة البيلاروسية إن "الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته".

واضافت إن "المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس".



وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت ، أمس الجمعة، أنها "عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة".