انت الان تتابع خبر وفاة مهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن حرس الحدود البيلاروسي، اليوم السبت، العثور على جثة مهاجر عراقي على حدودها مع بولندا.
وقالت لجنة حدود الدولة البيلاروسية إن "الجانب البولندي لم يقدم المساعدة للمهاجر العراقي، مما تسبب في وفاته".
واضافت إن "المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس".
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت ، أمس الجمعة، أنها "عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة".
واضافت إن "المهاجر توفي في الأراضي البولندية، إلا أن شرطة الحدود البولندية أجبرت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، على نقل جثة المهاجر المتوفي إلى داخل أراضي بيلاروس".
وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت ، أمس الجمعة، أنها "عثرت على مهاجر عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة".