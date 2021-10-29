انت الان تتابع خبر التربية تنشر الكتب المنهجية الحديثة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم رفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" بصيغة (Pdf) ليتسنى للمعلمين والمدرسين والطلبة الاستفادة منها ، علما أن الكتب الجديدة ضمت (كتاب الرياضيات للصف السادس الابتدائي ، كتاب الاجتماعيات للصف الثالث المتوسط ، كتابي الحاسوب للصف الثاني المتوسط والخامس الإعدادي ، كتاب اللغة العربية للصف الخامس الإعدادي)".
واضافت ان "الكتب ضمت مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".
واضافت ان "الكتب ضمت مناهج مدارس المتميزين للصف السادس العلمي بفرعيه الأحيائي والتطبيقي".