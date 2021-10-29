انت الان تتابع خبر التربية تنشر الكتب المنهجية الحديثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن قيام المديرية العامة للمناهج برفع الكتب المنهجية الدراسية "المؤلفة حديثاً" على الموقع الرسمي للمديرية والتي من المقرر ان تُدرس مطلع العام الدراسي القادم 2021-2022 .