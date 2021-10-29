انت الان تتابع خبر اجتماعات مستمرة بين المعترضين على نتائج الانتخابات وزعامات سياسية لتهدئة الأوضاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الاجتماع تمخض عن عدة بنود اهمها توحيد الصف واشاعة روح التفاهم للحفاظ على المكتسبات العامة ومنع انزلاق العملية السياسية نحو المجهول، نقاط يراها مراقبون ظاهرها سياسي وباطنها دعوة لاستمرار الصفقات البينية وابقاء الحلول التوافقية التي سادت منذ سنوات .



ويرى مراقبون في تحركات رئيس الجمهورية ما هي الا محاولات لاعادة ثقة الطبقة السياسية خاصة الكتل المعترضة على النتائج بمفوضية الانتخابات واقناعها بالسير وفق الطرق القانونية والدستورية للخروج من الازمة الحالية.