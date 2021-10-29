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رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين

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بغداد - ياسين صفوان - تنتظر جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء الشهيرة وصديقها البرتغالي مولود جديد وفقًا لصحيفة Hola، التي أكدت أن الإيطالية حامل في الشهر الثالث في توأم.

ويحيط الغموض بموقف الحياة الأسرية لرونالدو وجورجينا بسبب رفض والدة الأول إتمام الزفاف لاعتقادها بوجود أطماع اقتصادية للثانية، وفقًا لما أعلنته عدد من الصحف الأوروبية يأتي في مقدمتها ماركا الإسبانية.

 

وسيكون المولود الجديد هو الثاني في حياة الثنائي الشهير معًا بعد ألانا مارتينا، التي ولدت في شهر نوفمبر قبل نحو 4 أعوام.

 

وعبرت جورجينا رودريغيز في وقت سابق عن رغبتها في تكوين أسرة محاطة بعدد من الأطفال وهو ما يتمناه نجم مانشستر يونايتد أيضًا.

 

وبقدوم المولود الجديد سيكون لدى رونالدو خمسة أطفال، هم: "كريستيانو جونيور، التوأم إيفا وماتيو، ألانا مارتينا".


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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