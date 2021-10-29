رونالدو ينتظر توأمين آخرين وينشر صورة للجنينين

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ويحيط الغموض بموقف الحياة الأسرية لرونالدو وجورجينا بسبب رفض والدة الأول إتمام الزفاف لاعتقادها بوجود أطماع اقتصادية للثانية، وفقًا لما أعلنته عدد من الصحف الأوروبية يأتي في مقدمتها ماركا الإسبانية.

وسيكون المولود الجديد هو الثاني في حياة الثنائي الشهير معًا بعد ألانا مارتينا، التي ولدت في شهر نوفمبر قبل نحو 4 أعوام.

وعبرت جورجينا رودريغيز في وقت سابق عن رغبتها في تكوين أسرة محاطة بعدد من الأطفال وهو ما يتمناه نجم مانشستر يونايتد أيضًا.

وبقدوم المولود الجديد سيكون لدى رونالدو خمسة أطفال، هم: "كريستيانو جونيور، التوأم إيفا وماتيو، ألانا مارتينا".