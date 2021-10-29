بالفيديو: مع قرب بدء العام الدراسي... هل يكون الدوام حضوريّا؟

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بغداد - ياسين صفوان - جهد اضافي يقع على عاتق الملاكات التدريسية بالاضافة الى ايصال المنهج الدراسي للطلبة وارشاد وتوعية التلاميذ بالتعليمات الصحية وضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية من أجل تقليل نسب الاصابات.

وبحسب معنيين فأن هناك مشكلات عدة تواجه سير العملية التربوية في البلاد ابرزها توفير الطاقة الكهربائية داخل الصفوف وعدم وجود مدارس مستحدثة ما يؤدي الى حصول كثافة باعداد التلاميذ وقد تصل في بعض الاحيان الى اكثر من خمسين شخصا بالصف الواحد.