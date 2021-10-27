انت الان تتابع خبر دمشق: أنقرة تعزز نقاط تمركزها بريف إدلب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت وسائل إعلام سورية اليوم الأربعاء إن الجيش التركي، عزز نقاط تمركزه في ريف إدلب الغربي بإدخاله 200 آلية عسكرية من معبر خربة الجوز مع محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية وإعلامية قولها إن "أكثر من 200 آلية تابعة لقوات الاحتلال التركي محملة بأسلحة نوعية وذخائر ومواد لوجستية دخلت عبر معبر خربة الجوز غير الشرعي على دفعتين".
وأضافت أن "الآليات انتشرت في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة وذلك لتعزيز نقاط احتلاله وتقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي وتنفيذ أجنداته العدوانية ضد السوريين في المناطق التي ينتشرون فيها".
وأضافت أن "الآليات انتشرت في ريف إدلب الغربي وجبل الزاوية إلى الشمال الغربي من المحافظة وذلك لتعزيز نقاط احتلاله وتقديم الدعم المباشر للتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي وتنفيذ أجنداته العدوانية ضد السوريين في المناطق التي ينتشرون فيها".