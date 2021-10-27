حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي حول اخر حصيلة ضحايا انتشار فيروس كورونا في ايران، ان الفحوصات التي اجريت منذ امس الثلاثاء لغاية اليوم الاربعاء، سجلت 10 الاف و644 اصابة جديدة؛ ليرتفع مجموع المصابين بالفيروس داخل البلاد الى 5 ملايين و888 الفا و100 شخص.واوضح البيان، بان اجمالي حالات الشفاء من هذا المرض في ايران بلغت لحد اليوم، 5 ملايين و455 الفا و329 شخصا.

وأشار البيان الى انه توفي للاسف خلال الـ24 ساعة الماضية 197 مصابا بفيروس كوفيد19 ليبلغ اجمالي الوفيات جراء الفيروس حتى الان 125،716 شخصا.