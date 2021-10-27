بالصور.. منتخبنا الأولمبي يواصل تدريباته تحضيراً لمباراة البحرين

وأجرى منتخبنا تدريباته مساء اليوم على الملاعب الثانويّة للاتحادِ البحريني لكرة القدم، تحضيراً لمباراةِ منتخب البحرين الأولمبي يوم الأحد المقبل في اختتامِ مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيويّة المؤهلةِ لنهائيات آسيا تحت 23 عاماً.وتقامُ الجولة الثانية للمجموعةِ الثالثة غداً الخميس المقبل، حيث يلتقي منتخب البحرين منتخبَ جزر المالديف، بينما سيكون منتخبنا الأولمبي في حالة انتظار بعد انسحاب منتخب أفغانستان من خوض التصفياتِ الآسيويّة.

ويتأهل إلى النهائياتِ صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانبِ أفضل أربعة منتخباتٍ تحصل على المركز الثاني في المجموعاتِ الـ11، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

