الشمري ويا رالله يصلان الى المقدادية

بغداد - ياسين صفوان - وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري ورئيس اركان الجيش عبد الامير يار الله الى موقع جريمة المقدادية في محافظة ديالى.

ونقل بيان للعمليات المشتركة، عن الشمري ويارالله قولهما إن "الارهابيين سينالون القصاص العادل قريباً، ولن يتمكنوا من ارباك الامن في ديالى الحبيبة".

وأضاف البيان أن "من نفذ هذه الجريمة النكراء، يعرف جيداً بأس سواعد الاشاوس من القوات الامنية، وسنزلزل الارض تحت اقدام الجبناء الغادرين، وستبقى ديالى رمزاً من رموز وحدة العراق"، معتبراً أن "الاصوات النشاز التي يحاول الارهاب اثارة الطائفية فيها، سنلقمها رصاصاً لا حجراً".

وكان مصدر أمني أفاد، امس الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.