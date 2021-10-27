حركة امتداد: مصرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين

بغداد - ياسين صفوان - أكدت حركة امتداد، الأربعاء، اصرارها على الكشف عن قتلة المتظاهرين، فيما أشارت الى امتلاكها ملفات ستتوجه بها للقضاء حصراً.

وقال المرشح الفائز عن حركة امتداد في ذي قار داود العيدان خلال برنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "الانتخابات هي نتاج شعبي من اجل تغيبر حقيقي وهي بذرة امل ونريد التغيير الحقيقي في قادم الايام".

وبشأن المقاطعين للانتخابات، قال العيدان، إن "المقاطعين لهم الرأي الخاص ورأيهم محترم"، متسائلاً بالقول "ما فائدة المقاطعة على مدى سنوات سالفة ولو كانت لها نتيجة لقاطعنا".

الى ذلك، اعتبر العيدان، أن "المعارضة كانت ابتزاز ولم يتم كشف ملفات فساد وسوف يبدأ عمل النائب الحقيقي وليس المغيب".

وأضاف "لدينا ملفات للقضاء حصراً وملف قتل المتظاهرين مهم وهو من الملفات الجاهزة وسنتوجه به للقضاء سنبحث عن العلل في هذا الملف"، مشدداً بالقول "مصرون على الكشف عن قتلة المتظاهرين".