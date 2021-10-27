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الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

ابو دشير ------------3
ابو غريب ------------7
الاسكان -------------1
الاعلام --------------2

البياع ---------------5
الحرية --------------9
الدورة --------------5
الرحمانية ------------2
السيدية -------------6
الشعلة --------------5
الطارمية -------------2
الكاظمية ------------8
المحمودية ----------17
المنصور -------------5
حي الجامعة ---------4
حي العامل ----------1
حي العدل ----------3

المجموع 85

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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