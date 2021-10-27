انت الان تتابع خبر الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحجامي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا في جانب الكرخ كان كالأتي:

ابو دشير ------------3

ابو غريب ------------7

الاسكان -------------1

الاعلام --------------2



البياع ---------------5الحرية --------------9الدورة --------------5الرحمانية ------------2السيدية -------------6الشعلة --------------5الطارمية -------------2الكاظمية ------------8المحمودية ----------17المنصور -------------5حي الجامعة ---------4حي العامل ----------1حي العدل ----------3

المجموع 85