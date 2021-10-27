انت الان تتابع خبر عمان.. شاب يقتل شقيقتيه ويصيب والدته طعنا بالسكين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتكب شاب جريمة قتل بحق شقيقتيه، مستخدماً سلاحا ابيض، فيما نجت والدته من الحادثة المروعة في سلطنة عمان.
وذكرت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها في "تويتر"، جانباً من تفاصيل الجريمة، التي وقعت في ولاية خصب بمحافظة مسندم.
وقالت الشرطة في تغريدتها: "وقوع جريمة قتل لطفلتين طعنًا بسكين من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً، وإصابة والدتهم إصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية، في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والقضية قيد الإجراءات".