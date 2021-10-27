عمان.. شاب يقتل شقيقتيه ويصيب والدته طعنا بالسكين

وذكرت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأربعاء، عبر حسابها في "تويتر"، جانباً من تفاصيل الجريمة، التي وقعت في ولاية خصب بمحافظة مسندم.

وقالت الشرطة في تغريدتها: "وقوع جريمة قتل لطفلتين طعنًا بسكين من قِبَلِ أخيهما البالغ من العمر ١٥ عاماً، وإصابة والدتهم إصابة بليغة مع استقرار حالتها الصحية، في ولاية خصب بمحافظة مسندم، والقضية قيد الإجراءات".