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انحسار إصابات ووفيات كورونا في الأمريكيتين

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO) بأن الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا آخذة في الانحسار في جميع أنحاء أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية.
وبينت المنظمة في تقرير أن الأسبوع الماضي سجل أدنى معدل إصابات بكورونا منذ أكثر من عام، مشيرة إلى أن العديد من الجزر الكاريبية الكبرى تشهد تراجعا بالإصابات، بما في ذلك كوبا، التي تواجه منذ شهور تفشيا كبيرا للفيروس.

وأوضحت أن باراغواي شهدت تضاعفا بحالات الإصابة بكورونا الأسبوع الماضي، أما بيليز، فشهدت قفزة حادة في الوفيات المرتبطة بكورونا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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