انت الان تتابع خبر مجزرة الرشاد وتبعات الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد فاجعة الرشاد.. هجوم جديد يستهدف قرية نهر الامام في المقدادية،، واجتماع أمني واسع لتطويق التداعيات.
= الحكومة تتوعد بالقصاص من منفذي مجزرة ديالى،، وتحذير من الاستخفاف بخطر داعش الارهابي.
= حركة امتداد تتوعد بمقاضاة قتلة المتظاهرين،، وتؤكد تمسكها بخيار المعارضة داخل البرلمان.
= المفوضية تبدأ اجراءات العد اليدوي لنتائج الاقتراع،، وتحول اكثر من الف واربعمئة طعن الى السلطة القضائية.
= حركة امتداد تتوعد بمقاضاة قتلة المتظاهرين،، وتؤكد تمسكها بخيار المعارضة داخل البرلمان.