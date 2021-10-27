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مجزرة الرشاد وتبعات الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد فاجعة الرشاد.. هجوم جديد يستهدف قرية نهر الامام في المقدادية،، واجتماع أمني واسع لتطويق التداعيات.
= الحكومة تتوعد بالقصاص من منفذي مجزرة ديالى،، وتحذير من الاستخفاف بخطر داعش الارهابي.

= المفوضية تبدأ اجراءات العد اليدوي لنتائج الاقتراع،، وتحول اكثر من الف واربعمئة طعن الى السلطة القضائية.

= حركة امتداد تتوعد بمقاضاة قتلة المتظاهرين،، وتؤكد تمسكها بخيار المعارضة داخل البرلمان.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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