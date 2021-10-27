مجزرة الرشاد وتبعات الانتخابات في نشرة السومرية

= الحكومة تتوعد بالقصاص من منفذي مجزرة ديالى،، وتحذير من الاستخفاف بخطر داعش الارهابي.

= المفوضية تبدأ اجراءات العد اليدوي لنتائج الاقتراع،، وتحول اكثر من الف واربعمئة طعن الى السلطة القضائية.

= حركة امتداد تتوعد بمقاضاة قتلة المتظاهرين،، وتؤكد تمسكها بخيار المعارضة داخل البرلمان.

