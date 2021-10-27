انت الان تتابع خبر إنجاز تاريخي جديد ينتظر ريال مدريد اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد بات على بعد مباراة واحدة من تحقيق الانتصار رقم 2500 في تاريخه.

وخاض ريال مدريد 4223 مباراة من قبل في جميع المسابقات على مدار 119 عامًا، حقق الانتصار في 2499 مباراة، وتعادل في 808 مباريات، بينما تلقى 916 هزيمة، وسجل ريال مدريد 9098 هدفا وتلقى 7447 هدفا.



بالإضافة إلى ذلك، حصل لاعبو ريال مدريد على 4381 بطاقة صفراء، مقابل 374 بطاقة حمراء.

وجاءت انتصارات ريال مدريد خلال 2499 مباراة كالتالي:

1747 انتصارا في بطولة الدوري الإسباني.

393 انتصارا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

270 انتصارا في دوري الأبطال.

33 انتصارا في كأس الاتحاد الأوروبي "اليوروبا ليج".

14 انتصارا في كأس السوبر الإسباني.

16 انتصارا في بطولة ريكوبا.

10 انتصارات في مونديال الأندية.



4 انتصارات في السوبر الأوروبي.

3 انتصارات في كأس "إنتر كونتيننتال".

4 انتصارات في كأس لاتين.

4 انتصارات في كأس الكوبا والليجا.

انتصار وحيد في كأس إيفا دوارتي.

