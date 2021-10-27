انت الان تتابع خبر منها الشاي الأخضر.. 5 مشروبات صباحية لإنقاص الوزن والان مع التفاصيل
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "Eat This, Not That" فإن تضمين بعض العناصر البسيطة مع وجبة الفطور يحولها أيضا من وجبة مفيدة إلى وجبة مفيدة وحارقة للدهون في آن واحد.
1- شراب الماء والليمون... مكون بسيط فعال جدا
تقول مانكر: إن "الماء (الفاتر وليس البارد) هو المشروب الوحيد الخالي من السعرات الحرارية الأساسية، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى إضافة القليل من النكهة، فإن نقع الماء ببعض الفاكهة أو الأعشاب يمكن أن يجعل هذا المشروب المرطب أكثر رغبة للإنسان".
2- "معجزة" الشاي الأخضر... مجموعة فوائد في كـأس واحد
اعتبرت المجلة أن شرب الشاي الأخضر، الذي وصفته بالمشروب "المعجزة"، لأنه "لا يساعد فقط في الوقاية من مرض السكري، وتحسين صحة الدماغ والقلب، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ولكنه يمكن أن يساعد أيضا في إنقاص الوزن وفي عملية التحكم في الوزن".
وبحسب الطبيبة الأمريكية، "يحتوي الشاي الأخضر بشكل طبيعي على عنصر (EGCG)، وهو مركب يدعم حرق الدهون ويمنع تكوين خلايا دهنية جديدة مما يجعله مشروب إفطار ممتاز لإنقاص الوزن".
3- قهوة الصباح... أكثر من مجرد محسن للمزاج
الخبر المذهل، بحسب المقال، هو أن الجميع يستطيع أن يحتفظ بقهوة الصباح ضمن قائمة أفضل المشروبات التي يمكن تناولها على الإفطار، حيث أن الجميع تقريبا يعتبر قهوة الصباح من الأساسيات لبداية يوم جميل وتقديم جرعة من النشاط.
4- عصير البرتقال الطبيعي غني بالسكر لكنه حارق للدهون
بحسب الطبيبة الأمريكية، يعتبر عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100٪ مشروبا رائعا لإنقاص الوزن "لأنه لا يحتوي على سكريات مضافة ويأتي مع العديد من الفيتامينات المهمة، وتشير البيانات إلى أن البالغين الذين يستهلكون عصير برتقال بنسبة 100٪ لديهم مؤشر كتلة جسم ودهون أقل بشكل ملحوظ مقابل أولئك الذين لا يشربون عصير البرتقال".
بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أيضا، بحسب المقال، أن عصير البرتقال يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وتقليل الالتهاب وتقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.
5- مخفوق البروتين... يبعد الجوع لساعات
تشير الخبيرة إلى أن مخفوق البروتين "يمكن أن يقلل من الشهية ويزيد من الشعور بالشبع، وهما عاملان يمكن أن يساعدا في إنقاص الوزن"، لذا فإن شرب شيء يحتوي على البروتين، مثل مخفوق البروتين منخفض السكر، يمكن أن يساعد في دعم أهداف الإنسان بإنقاص الوزن عن طريق إبعاد الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنه بعد الإفطار.