فيتامينات ضرورية للحفاظ على صحة العين

يمنع فيتامين “C” تلف خلايا العين، ويقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، وإبطاء عملية التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وفقدان البصر، كما يحمي فيتامين “E” خلايا العين من الجذور الحرة التي تدمر الخلايا.وتعتبر الكاروتينات، اللوتين والزياكسانثين، ذات خصائص مضادة للالتهابات، وتوجد في البقعة وشبكية العين، وتقلل الكاروتينات من خطر الإصابة بأمراض العين المزمنة، كما تعمل على حماية العين من أشعة الشمس، ومنع الضرر الناجم عن الضوء وتقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

ينقل الزنك فيتامين “A” من الكبد إلى شبكية العين، وربطت الدراسات نقص الزنك بمشاكل الرؤية، مثل الرؤية الليلية الضبابية وإعتام عدسة العين، كما أشارت إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد في تطوير الرؤية الطبيعية وتقليل الالتهاب وشفاء وتجديد خلايا الشبكية التي تضررت من التعرض للضوء والشيخوخة، وتزيد من إفراز الدموع وتغذية الطبقة الخارجية الدهنية وحماية العين من الزرق، كما أنها ضرورية لتطوير الرؤية الجيدة ووظيفة الشبكية، كما يحسن التوت من الرؤية الليلية، ويعزز نشاط بعض الأدوية مثل الأسبرين و الإيبوبروفين، مما يؤدي إلى ترقق الدم وزيادة النزيف أثناء العمليات الجراحية.

