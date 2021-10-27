بغداد.. الإطاحة بـ'محتال' يوهم المواطنين بالتعيين مقابل مبالغ مالية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، الإطاحة بـ"محتال"بعد استدراجه في منطقة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من فوج طوارئ بغداد الأول تمكنت من اعتقال متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة التعيين مقابل مبالغ مالية، حيث تم استدراجه وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود".



واضافت ان "المتهم تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزائه وفق القانون".

