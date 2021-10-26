انت الان تتابع خبر محافظة عراقية لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 48 إصابة جديدة، مقابل 41 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".
وأوضحت الدائرة أن":
عدد الفحوصات اليومي 844
معدل الاصابات اليومي 5.7%
مجموع الاصابات التراكمي. 89651
حالات الشفاء التراكمي 88128
الوفيات التراكمي 712
نسبة الشفاء التراكمي 98.3٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%
وأوضحت الدائرة أن":
عدد الفحوصات اليومي 844
معدل الاصابات اليومي 5.7%
مجموع الاصابات التراكمي. 89651
حالات الشفاء التراكمي 88128
الوفيات التراكمي 712
نسبة الشفاء التراكمي 98.3٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%