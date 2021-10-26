محافظة عراقية لم تسجل اي حالة وفاة بكورونا اليوم

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 48 إصابة جديدة، مقابل 41 حالة شفاء، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".

وأوضحت الدائرة أن":

عدد الفحوصات اليومي 844

معدل الاصابات اليومي 5.7%

مجموع الاصابات التراكمي. 89651

حالات الشفاء التراكمي 88128

الوفيات التراكمي 712

نسبة الشفاء التراكمي 98.3٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%

