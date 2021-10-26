توحد مؤقت للاحزاب الكردية استعدادا للتحالفات الجارية

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بغداد - ياسين صفوان - سرعان مالبث الانقسام الواضح بين الاحزاب الكردية يتلاشى قبيل اعلان الكتلة الاكبر , التقارب الجديد عزاه مراقبون للمصالح الحزبية التي تسعى اليها جميع الاطراف المتحدة مؤخرا

توحد مؤقت للاحزاب الكردية المنقسمة. والذي دائما ما يظهر بعد الانتخابات مباشرةً ليزدادوا اتحادا في حال اقترب اعلان الكتلة الاكبر التي لم تحسم الى الان رغم الاجتماعات المستمرة للاطار التنسيقي الذي يلمح لحكومة توافقية وهذا مايطمئن الكرد في خلق توازن سياسي يضمن حقوقهم وفق مراقبين



الحليف المترقب في الاقليم ينتظرُ نتائج المباحثات السياسية التي قد كثف منها الاطار التنسيقي في الاونة الاخيرة رغم بيانات الصدر التي تشير لضمان رئاسة الوزراء الامر الذي يجبر الاكراد على انتظار توافق سياسي لجميع الاطراف

من المبكر الحديث عن طبيعة التحالفات لكن لاشك ان مرحلة حبس النبض والتمهيد ستبدأ قريباً ولا ثابت في التحالفات السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة