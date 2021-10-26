من بغداد ميقاتي يشيد بالمواقف العراقية الداعمة لشعبه

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بغداد - ياسين صفوان - العراق ولبنان في لقاء يجمع الرؤساء .. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يصل بغداد للقاء نظيره مصطفى الكاظمي في زيارة اقتصادية سياسية تعد الاولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة اللبنانية

في أول زيارة له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة .. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يصل العاصمة بغداد للقاء نظيره رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي



لقاء وبقراءة متابعين جاء وسط ظرف سياسي متشابه نوعا ما في كلا البلدين لكن الأهم في هذه الزيارة هو أن العراق منفتح على الجميع ولا يستثني أحدا في حواراته ولقاءاته مع دول المنطقة والجوار

الجانب الاقتصادي هو الأبرز في هذه الزيارة التي ستخرج وبحسب وجهات نظر اقتصادية بتوطيد الاتفاقيات السابقة لاسيما أن العراق كان أول المبادرين في توقيع اتفاقية مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل مقابل تقديم خدمات وسلع



نقاط التشابه ما بين الطرفين كثيرة هي على المستوى السياسي والاقتصادي .. بغداد وبيروت في لقاءٍ مهم سيعزز كلا الجانبين داخل المنطقة وفقا لما يراه متابعون