الاتحادية تقبض على متهم بالاحتيال واخر بالسرقة شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الأول للواء ومفرزة من مركز شرطة الرشاد ، ألقت القبض على احد المطلوبين قضائياً وفق المادة 459 "صك بدون رصيد" في منطقة "البلديات" شرقي بغداد".واضافت ان "قوة من اللواء ذاته تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة إجرام بغداد الجديدة، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 444 "سرقة" في منطقة "الأمين" ببغداد".

واشارت القيادة الى انه "تم تسليمهما الى جهة الطلب اصولياً".

