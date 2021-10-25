تعليق إيراني جديد حول الغاء التأشيرات مع العراق

بغداد - ياسين صفوان - دعا ممثل "الولي الفقيه" في شؤون الحج والزيارة الإيرانية، الاثنين، الى تحديد الاولويات فيما يخص الخدمات السياحية الجديدة على ضوء قرار الغاء التأشيرات مع العراق.

وقال حجة الاسلام عبد الفتاح نواب، بحسب وكالة "فارس"، "نؤكد على تعزيز البرامج التوعوية والاعلامية ذات الصلة بالخدمات الجديدة الموكلة الى مكاتب السياحة والزيارات الدينية في البلاد، على ضوء تنفيذ قرار الغاء التأشيرات مع العراق".



وأضاف أنه "يجب تحديد الاولويات فيما يخص الخدمات السياحية الجديدة، على اساس نيل رضا هؤلاء الزوار".

وأعلن السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي، اليوم الاثنين، عن السماح للعراقيين بدخول الأراضي الإيرانية دون تأشيرة.