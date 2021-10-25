الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

احتجاجات تشرين وملف 'الاكشاك' في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر احتجاجات تشرين وملف 'الاكشاك' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = دولة القانون يلوح بمقاطعة تشكيل الحكومة, والتيار الصدري يؤكد عدم فرض مرشحه لرئاسة الوزراء بالقوة.
= من العاصمة بغداد.. ميقاتي يشيد بالمواقف العراقية الداعمة لشعبه, والكاظمي يدعو لتعزيز العلاقات مع لبنان.

= في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات تشرين .. شعار "نريد وطن" يتصدر مواقع التواصل, ومطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين.


= لجنة مكافحة الفساد تفتح ملف الأكشاك , والقضاء يصدر أوامر قبض بحق اثني عشر موظفا في بلدية ذي قار.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا