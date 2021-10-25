انت الان تتابع خبر احتجاجات تشرين وملف 'الاكشاك' في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = دولة القانون يلوح بمقاطعة تشكيل الحكومة, والتيار الصدري يؤكد عدم فرض مرشحه لرئاسة الوزراء بالقوة.
= من العاصمة بغداد.. ميقاتي يشيد بالمواقف العراقية الداعمة لشعبه, والكاظمي يدعو لتعزيز العلاقات مع لبنان.
= في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات تشرين .. شعار "نريد وطن" يتصدر مواقع التواصل, ومطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
= لجنة مكافحة الفساد تفتح ملف الأكشاك , والقضاء يصدر أوامر قبض بحق اثني عشر موظفا في بلدية ذي قار.
= في الذكرى السنوية الثانية لاحتجاجات تشرين .. شعار "نريد وطن" يتصدر مواقع التواصل, ومطالبات بمحاسبة قتلة المتظاهرين.
= لجنة مكافحة الفساد تفتح ملف الأكشاك , والقضاء يصدر أوامر قبض بحق اثني عشر موظفا في بلدية ذي قار.