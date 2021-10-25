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روسيا تنشر أول صورة لمتحور 'دلتا'

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بغداد - ياسين صفوان - نشر مركز أبحاث "Vector" الروسي لأول مرة صورًا لسلالة دلتا المتحورة عن الفيروس التاجي، والتي تم التقاطها بكاميرا مجهر إلكتروني.
وجاء في بيان المركز: "الفيروس نما صناعيا على طريقة الخلايا الظهارية عند القرد الأفريقي".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تم تحديد السلالة الهندية (دلتا)، المسماة "B.1.617"، في أكتوبر 2020، ويتميز بقصر فترة الحضانة وزيادة الضغط على جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، طالت مدة إزالته من الجسم، مما يجعل من الصعب على الأطباء تحديد لحظة الشفاء.

وتتمثل الأعراض الرئيسية في الصداع وسيلان الأنف والتهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ذلك، عادة لا تختفي حاسة الشم ولا يوجد سعال.

ووفقًا للخبراء، يتميز هذا النوع من فيروس بألم في البطن وقيء وإفرازات غزيرة من الأنف كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا، ومن الممكن الشعور بالتعب السريع والاكتئاب واليأس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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