وكالة الإستخبارات ترد على اتهامها بإبتزاز أحد المواطنين في النجف

واوضحت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في اطار انارة الراي العام حول مانشر في وسائل الاعلام عن تعرض مواطن الى تهديد وابتزاز من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف وبصدده تود ان تبين وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مايلي: ان الشخص الذي ظهر في اللقاء المدعو (محمد جبار خضير مهدي الفتلاوي ) متهم هارب ومطلوب عن عدة قضايا تحقيقة بلغت اكثر من عشرون قضية وصادر بحقه امر قبض وتحري وفق احكام المادة ٤٣٠ و٢٨٩ قانون عقوبات وذلك لقيامه مع شبكة من متهمين اخرين بعضهم ملقى القبض عليهم وبعضهم هاربين بتزوير تواقيع وبصمة اشخاص بطرق فنية واجهزة نتحفظ عن ذكرها وبيع عقارات خاصة وتحرير صكوك بمئات الملايين".وتابع البيان، "وقد تعرض مواطنين ابرياء الى الابتزاز المالي من قبلهم و المسائلة القانونية والاجراءات التحقيقة بسبب الاحتيال عليهم من قبل هذه العصابة".

واشارت الوكالة الى ان "القضية تم التحقيق فيها من قبل جهات عدة واماكن مختلفة نظرا لكثرة جرائمهم كما تم احالة سبع قضايا الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب النجف الاشرف بقرار قضائي واتخذت الاجراءات القانونية وان ماورد من كلام ملفق هو عار عن الصحة".



وختم البيان، "نهيب بالاخوة في مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات والوسائل الاعلامية كافه بعدم ترويج الاخبار التي تفتقد الى المصداقية والاستدلال على الحقائق بالرجوع الى المصادر الموثوقة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".