مباراة واحدة تفصل نجم برشلونة عن محطة مثيرة

وزعمت العديد من التقارير، أن كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة في 2018 مقابل 120 مليون يورو كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات بقمية 40 مليونًا.

وأوضحت التقارير أن ليفربول سيحصل على 20 مليون يورو من المتغيرات، عندما يكمل كوتينيو، 100 مباراة بقميص البارسا.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو وصل إلى 99 مباراة عقب المشاركة في الكلاسيكو، أمس الأحد، وبالتالي ينقصه خوض مواجهة وحيدة للوصول إلى 100 مباراة.

وأشارت إلى أن كوتينيو قد يكمل 100 مباراة أمام رايو فاليكانو، بعد غد الأربعاء، في الجولة 11 من عمر الليجا.

وقالت الصحيفة "بالعودة لمصادر من مجلس الإدارة السابق لبرشلونة بقيادة بارتوميو، والمديرين التنفيذين في المجلس الحالي لخوان لابورتا، هناك إجماع الآن على أن هذا البند لا وجود له".



يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة.