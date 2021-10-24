إحالة أوراق شقيق نائب سابق عن ائتلاف الوطنية للتحقيق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "أوراق شقيق النائب كاظم الشمري المتهم بقضايا فساد تم إحالتها الى اللجنة 29 للتحقيق بصحة هذه التهم من عدمها"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يشار الى أن لجنة الأمر الديواني 29 التي شكلتها الحكومة قبل أشهر، مستمرة بعملها للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.