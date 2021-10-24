توضيح من التربية بشأن إضافة الـ10 درجات للمراحل غير المنتهية

وجاء في وثيقة عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في الوزارة، وردت لـ الخليج 365، إنه "تقرر إضافة 10 درجات للتلاميذ وطلبة الصفوف غير المنتهية من الخامس الابتدائي إلى الخامس الاعدادي بفروعه كافة، والمعاهد ومن ضمنها الصف السادس الابتدائي".وأضافت، أنه "يتم إضافة الدرجات المتبقية من درجات القرار (للدور الأول) التي لم يستفد منها التلميذ أو الطالب من القرار السابق إلى درجات القرار المضافة حالياً".

وأشارت إلى أنه "يتم إضافة درجات القرار في حالة الاستفادة منها وتنقل التلميذ أو الطالب من الرسوب إلى النجاح".

وتابعت، أنه "ينقل تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع الابتدائي إلى صف أعلى من الصفوف التي داوموا فيها للعام الدراسي 2020-2021".



أدناه الوثيقة: