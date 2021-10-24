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شرطة ميسان تطيح بـ'مزور' للعملة بحوزته نحو 10 الاف دولار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، القبض على متهم بحوزته عملة مزورة في المحافظة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عناصر سيطرة العزير، جنوب المحافظة، بالاشتراك مع مفارز الاجهزة الاستخباراتية ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزورة قدرها (9700) دولار أمريكي".

وأشارت إلى "إكمال إجراءات الضبط واحالته الى مركز الشرطة المختص اصولياً".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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