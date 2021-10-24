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صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 49 إصابة جديدة، مقابل 51 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط".
وأوضحت الدائرة أن":
عدد الفحوصات اليومي 591
معدل الاصابات اليومي 8.3٪
مجموع الاصابات التراكمي 89570
حالات الشفاء التراكمي 88010
الوفيات التراكمي 711
نسبة الشفاء التراكمي 98.2٪
نسبة الوفيات التراكمي 0.8%".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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