صحة النجف تعلن الموقف الوبائي اليومي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأحد، الموقف الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها "سجلت 49 إصابة جديدة، مقابل 51 حالة شفاء، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط".

وأوضحت الدائرة أن":

عدد الفحوصات اليومي 591

معدل الاصابات اليومي 8.3٪

مجموع الاصابات التراكمي 89570

حالات الشفاء التراكمي 88010

الوفيات التراكمي 711

نسبة الشفاء التراكمي 98.2٪

نسبة الوفيات التراكمي 0.8%".