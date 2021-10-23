البرلمان الأوروبي يتهم أنقرة بـ'الاستبداد'

وكتب على "تويتر": "يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية".

وأضاف: "لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أنه وجه وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على خلفية دعواتهم للإفراج عن كافالا.