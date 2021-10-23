انت الان تتابع خبر البرلمان الأوروبي يتهم أنقرة بـ'الاستبداد' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انتقد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قرار تركيا اعتبار سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة "غير مرغوب فيهم"، على خلفية دعوتهم لإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.
وكتب على "تويتر": "يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية".
وأضاف: "لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أنه وجه وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على خلفية دعواتهم للإفراج عن كافالا.