اعتقال شخصين اطلقا النار على شاب وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، السبت، عن اعتقال شخصين بعد اطلاقهما النار على شاب وسط بغداد.

وقالت وكالة الوزارة في بيان، إنه "بعد الاستخبار بوجود حادث مشاجرة ضمن منطقة الدوريين قاطع مسؤولية مركز شرطة الجعيفر التابع الى قيادة شرطة بغداد وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح بتشكيل فريق عمل ميداني بأمرة ضابط المركز والقاء القبض على طرفي المشاجرة".

وأضاف البيان أنه "تم تطويق مكان الحادث حيث تبين شابين اخوين تعرض احدهما الى إصابة بطلق ناري من مسدس غير مرخص في منطقة الساعد والآخر في منطقة الفخذ، ولاذ المتهمان اللذان اقدما على اطلاق النار بالفرار".

ولفت الى أن "والد الشابين وعند رؤية ولديه فارق الحياة على الفور وتم نقل الجثة الى الطب العدلي والشابين الى المستشفى وشرعت مفارز الشرطة بمداهمة منزل المتهمين والقبض عليهما وضبط السلاح المستخدم".