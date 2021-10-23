انت الان تتابع خبر التطعيم ضد كورونا.. دراسة تزف نبأ ساراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الباحثون إن الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كورونا أقل عرضة للوفاة من الفيروس وكذلك أقل عرضة للوفاة من أي سبب آخر خلال الأشهر التالية، بحسب ما نشرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وكان فريق البحث يحاول إثبات أن اللقاحات المصرح بها لكورونا آمنة وقالوا إن النتائج التي توصلوا إليها تثبت ذلك بوضوح.



وكتب الباحثون في التقرير الأسبوعي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "متلقي لقاحات فايزر أو موديرنا أو جونسون لديهم مخاطر وفيات أقل لأسباب أخرى غير كورونا مقارنة بمجموعات المقارنة غير الحاصلين على اللقاحات".

وقال ستانلي شو، الباحث في قسم الأبحاث والتقييم في كايزر بيرماننتي جنوب كاليفورنيا، والذي قاد فريق الدراسة، "لقد أظهرت لقاحات كورونا المصرح بها في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أنها آمنة وتؤكد هذه الدراسة أيضًا سلامتها".



وأوضح أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا لديهم معدلات وفيات أقل من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم، حتى عندما تم استبعاد الإصابة بكورونا، هذا بالإضافة إلى الأدلة المتزايدة من دراسات أخرى تظهر أن لقاحات كورونا فعالة ضد عدوى الفيروس التاجى ومضاعفاته والوفاة الناتجة عنه ".

ودرس الفريق 6.4 مليون شخص تم تطعيمهم ضد كورونا وقارنهم بـ 4.6 مليون شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا في السنوات الأخيرة ولكن لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا. وقاموا بتصفية أي شخص مات بسبب فيروس أو بعد اختبار فيروس كورونا الإيجابي الأخير.

وكتبوا: "خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى يوليو 2021، كان لدى متلقي لقاح كورونا معدلات وفيات أقل من أسباب غير كورونا مقارنة بالأشخاص غير المحصنين بعد تعديل العمر والجنس والعرق".

ربما يرجع جزء من هذا إلى أن الأشخاص الذين يتلقون التطعيم يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم.

وأضافوا: "يشير انخفاض خطر الوفيات بعد التطعيم ضد كورونا إلى تأثيرات اللقاح الصحية الكبيرة (أي أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة من الأشخاص غير الملقحين)، والتي سيتم استكشافها في الدراسات المستقبلية".